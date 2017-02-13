По материалам судебного дела, 24 ноября 2016 года Дмитрий ШАБАЛИН пришел к своему знакомому Солодовникову, который работал мотористом в садоводческом обществе. Мужчины иногда вместе рыбачили. В дачном домике они распили две бутылки водки. Шабалин, опьянев от спиртного, стал материть Солодовникова, хозяин попросил его покинуть дом. Шабалин все воспринял агрессивно и попытался ударить противника ножом. Солодовникову удалось отмахнуть нож от груди, из-за чего повредил себе палец левой руки и щеку. Он начал убегать от разъяренного приятеля и звать на помощь соседей. Шабалин все же догнал его и уже за калиткой нанес два удара ножом в спину. Солодовников, несмотря на ранения, сумел дойти до домика соседа, тот вызвал скорую помощь и полицию. В ходе судебного заседания Шабалин вину не признал. Сам конфликт и то, как наносил удары, он не помнит. - Суд приговорил Дмитрия ШАБАЛИНА к лишению свободы сроком на 5 лет общего режима по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" . Также взыскать с Шабалина в сторону потерпевшего 500 тысяч тенге и применить к нему принудительное лечение от алкоголизма в месте лишения свободы, - озвучил приговор судья Нурлан ГУБАШЕВ.