Сегодня, 13 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам был вынесен приговор безработному мужчине, пытавшемуся убить знакомого, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pokushenie (2) По материалам судебного дела, 24 ноября 2016 года Дмитрий ШАБАЛИН пришел к своему знакомому Солодовникову, который работал мотористом в садоводческом обществе. Мужчины иногда вместе рыбачили. В дачном домике они распили две бутылки водки. Шабалин, опьянев от спиртного, стал материть Солодовникова, хозяин попросил его покинуть дом. Шабалин все воспринял агрессивно и попытался ударить противника ножом. Солодовникову удалось отмахнуть нож от груди, из-за чего повредил себе палец левой руки и щеку. Он начал убегать от разъяренного приятеля и звать на помощь соседей. Шабалин все же догнал его и уже за калиткой нанес два удара ножом в спину. Солодовников, несмотря на ранения, сумел дойти до домика соседа, тот вызвал скорую помощь и полицию. В ходе судебного заседания Шабалин  вину не признал. Сам конфликт и то, как наносил удары, он не помнит. - Суд приговорил Дмитрия ШАБАЛИНА к лишению свободы сроком на 5 лет общего режима по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" . Также взыскать с Шабалина в сторону потерпевшего 500 тысяч тенге и применить к нему принудительное лечение от алкоголизма в месте лишения свободы, - озвучил приговор судья Нурлан ГУБАШЕВ. pokushenie (1) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  