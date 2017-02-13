Зверскую расправу над молодым человеком учинили двое 22-летних жителей города Жанаозен Мангистауской области прямо у одного из кафе Атырау. 6 февраля парень был доставлен в реанимационное отделение областной больницы с колото-ножевыми ранениями, где и скончался, не приходя в сознание. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в тот же день задержали двоих подозреваемых в убийстве. 12 февраля на YouTube появилось видео и самого преступления. На кадрах двое парней сначала избивают молодого человека, потом один из них наносит несколько ударов ножом. dt07LGOLmEE - В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование по ч.3 статьи 106 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», назначен ряд экспертиз, дело расследуется. По результатам следствия будет решаться вопрос о переквалификации деяний каждого из подозреваемых, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА.