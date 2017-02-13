Даты: 12-14 марта 2017 г., г. Алматы, Казахстан Место проведения: выставочным комплекс «Атакент» По вопросам бесплатного посещения выставки обращайтесь по тел.: + 7 (727) 352 70 75 или e-mail: [email protected]. Регистрация на сайте fashionexpo.kz

Каждый выставочный сезон привлекает около 4 000 посетителей из Казахстана и стран Центральной Азии. Специально для представителей розничной и оптовой торговли из Уральска Международная выставочная компания CATEXPO проводит программу Hosted Buyers Program. Именно она обеспечивает региональных посетителей бесплатным проживанием и трансфером в Алматы в дни проведения выставки. Ежегодно участниками Hosted Buyers Program становятся более 600 посетителей из регионов Казахстана.Участники-экспоненты выставки – ведущие производители и поставщики мужской, женской и детской одежды, обуви, аксессуаров, нижнего белья, вечерних нарядов, головных уборов, верхней одежды и меха. Каждый сезон участниками выставки становятся известные производители одежды из Италии, Франции, Финляндии, Польши, Латвии, Турции, России, Молдовы, Белоруссии и других стран. Но интерес к выставке с каждым годом продолжает только расти. Так, в прошлом году большая экспозиционная часть была выделена компаниям из Индии, которые впервые представили свою продукцию в Алматы.Участие в выставке для многих компаний организуют Ассоциации легкой промышленности стран-участниц, тем самым подтверждая, что Central Asia Fashion является качественной платформой для выхода зарубежных брендов на казахстанский рынок.Central Asia Fashion уникальна по своему формату для Центрально-Азиатского региона. Благодаря своей концепции она помогает экспонентам использовать все современные выставочные технологии для максимально эффективного продвижения своего товара на выставке. Для посетителей представлен большой выбор fashion компаний из дальнего и ближнего зарубежья с последними коллекциями будущего сезона. Таким образом, они могут не только ознакомиться с последними модными тенденциями, но и найти новых и надежных поставщиков для своих магазинов и бутиков.Формат Central Asia Fashion представлен в трех направлениях: EXPO – BUSINESS – SHOW. Презентации коллекций участников происходят не только на выставочных стендах, но и в специально организованной зоне модных показов. Бизнес направление выставки представлено в актуальных для рынка деловых сессиях, панельных дискуссиях, тренингах и семинарах. Как показал многолетний опыт проведения дискуссионных площадок на выставке, они пользуются у посетителей и участников большим спросом, так как здесь игроки казахстанского fashion бизнеса затрагивают наиболее актуальные темы для всех игроков рынка. Так, учитывая необходимость постоянного и быстрого реагирования на экономические изменения в стране, поднимаются ключевые вопросы о том, как продолжать работать и зарабатывать в кризис, какие появляются новые технологии продвижения, и как их использовать максимально эффективно.7-й сезон подряд продолжит свою работу специальный образовательный проект деловой программы выставки – «Школа Fashion». Это серия профессиональных образовательных семинаров-тренингов, организованная совместно с «Академией Розничных Технологий» (Россия, г. Москва). Выставка Central Asia Fashion продолжает развиваться. В выставочном павильоне в дни проведения Central Asia Fashion царит деловая атмосфера, располагающая к открытости, конструктивности диалога, готовности приобретению новых контактов и получению знаний.На правах рекламы.