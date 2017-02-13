Об этом сообщил заместитель главного врача областного перинатального центра Аскар КЕЖЕГАЛИЕВ. - Астана свои договорные обязательства выполнила, мы получили реактивы на днях в достаточном количестве, проведение генетического скрининга возобновилось, - заявил собеседник. Поставка реактивов из столицы задерживалась с конца января. Из-за этого 225 беременных женщин долгое время не могли получить результаты генетического скрининга на выявление патологий плода, в том числе и синдрома Дауна. В этом году из республиканского бюджета для Атырауской области на приобретение реактивов для генетического скрининга было выделено около 80 миллионов тенге. На эти деньги экспертизу смогут пройти около 17 тысяч женщин. По данным Атырауского областного перинатального центра, в 2016 году на свет появилось порядка 30 новорожденных с хромосомной аномалией. В 2014 году таких малышей в области насчитывалось всего 15.