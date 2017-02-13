В преддверии празднования Наурыза супермаркет Food House устраивает акцию для покупателей: сделай покупку на 5000 тенге и участвуй в розыгрыше сертификата на 22 000 тенге. ФОТО 1- Food House 13.02.17 В акции разыгрываются 5 сертификатов, которые можно потратить на покупки в супермаркете Food House. Розыгрыш состоится 22 марта в самом супермаркете. Сделать покупки на подарочные сертификаты можно единожды в течение месяца, с 22 марта по 22 апреля. ФОТО 2- Food House 13.02.17 Супермаркет не так давно открылся в нашем городе, но уже заслужил любовь и доверие уральцев. Food House радует своих покупателей как широким выбором казахстанских и зарубежных товаров хорошего качества по доступным ценам, так и продукцией собственного производства. ФОТО 3- Food House 13.02.17 Так, для гурманов и просто ценителей хорошей еды предлагается целая линейка продуктов от мировых производителей: мясные и рыбные деликатесы, фрукты и овощи, сыры, чай, кофе, элитные напитки и многое другое. ФОТО 4- Food House 13.02.17 Если у домохозяек нет времени приготовить обед или ужин, для них предоставлен большой выбор салатов, горячих блюд, кур гриль. В супермаркете есть своя пекарня, которая славится свежеиспечеными ароматными ватрушками, расстегаями, булочками, пирогами и, конечно же, хлебом. ФОТО 5- Food House 13.02.17 Покупатели, в особенности любители сладкого, могут приобрести здесь пирожные, торты, капкейки от кондитерского цеха «Food House», который к тому же принимает заказы на изготовление тортов на вкус клиента на день рождения или любое торжественное событие. ФОТО 6- Food House 13.02.17 Для тех, кто следит за своим здоровьем, правильным питанием и фигурой, а также для людей с сахарным диабетом супермаркет рад предложить большой ассортимент продуктов, благодаря которым можно вести здоровый образ жизни, не отказывая себе ни в чем! Это большой выбор сладостей без содержания сахара и с низкой калорийностью, каши для очищения и поддержания формы, хлебцы и многое другое, что поможет оставаться в форме. И все это по очень низким ценам! ФОТО 7- Food House 13.02.17 Здесь же попутно вы сможете купить и другие товары: моющие и чистящие средства, товары для личной гигиены, игрушки, в общем, все то, что необходимо для дома. ФОТО 8- Food House 13.02.17 Супермаркет Food House обещает радовать своих покупателей не только разнообразием ассортимента товаров, но и различными акциями. Поэтому, дорогие наши горожане, следите за специальными предложениями и почаще приходите за покупками!

Супермаркет работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Ждем вас по адресу: г. Уральск, мкр. Женис, 3, ТРЦ «ASIA MALL»

На правах рекламы.