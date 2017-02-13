Супермаркет работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Ждем вас по адресу: г. Уральск, мкр. Женис, 3, ТРЦ «ASIA MALL»

В акции разыгрываются 5 сертификатов, которые можно потратить на покупки в супермаркете Food House. Розыгрыш состоится 22 марта в самом супермаркете. Сделать покупки на подарочные сертификаты можно единожды в течение месяца, с 22 марта по 22 апреля.Супермаркет не так давно открылся в нашем городе, но уже заслужил любовь и доверие уральцев. Food House радует своих покупателей как широким выбором казахстанских и зарубежных товаров хорошего качества по доступным ценам, так и продукцией собственного производства.Так, для гурманов и просто ценителей хорошей еды предлагается целая линейка продуктов от мировых производителей: мясные и рыбные деликатесы, фрукты и овощи, сыры, чай, кофе, элитные напитки и многое другое.Если у домохозяек нет времени приготовить обед или ужин, для них предоставлен большой выбор салатов, горячих блюд, кур гриль. В супермаркете есть своя пекарня, которая славится свежеиспечеными ароматными ватрушками, расстегаями, булочками, пирогами и, конечно же, хлебом.Покупатели, в особенности любители сладкого, могут приобрести здесь пирожные, торты, капкейки от кондитерского цеха «Food House», который к тому же принимает заказы на изготовление тортов на вкус клиента на день рождения или любое торжественное событие.Для тех, кто следит за своим здоровьем, правильным питанием и фигурой, а также для людей с сахарным диабетом супермаркет рад предложить большой ассортимент продуктов, благодаря которым можно вести здоровый образ жизни, не отказывая себе ни в чем! Это большой выбор сладостей без содержания сахара и с низкой калорийностью, каши для очищения и поддержания формы, хлебцы и многое другое, что поможет оставаться в форме. И все это по очень низким ценам!Здесь же попутно вы сможете купить и другие товары: моющие и чистящие средства, товары для личной гигиены, игрушки, в общем, все то, что необходимо для дома.Супермаркет Food House обещает радовать своих покупателей не только разнообразием ассортимента товаров, но и различными акциями. Поэтому, дорогие наши горожане, следите за специальными предложениями и почаще приходите за покупками!На правах рекламы.