Местный житель пожаловался во время проведения Дня открытых дверей акимата, как попался на уловки мошенников на сайте объявлений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". oilx Уралец хотел приобрести жилой вагончик. 28 декабря 2016 года мужчина отправил задаток суммой в 300 тысяч тенге на счет мошенников, чтобы подтвердить свою платёжеспособность. - Теперь никак не могу добиться ни денег, ни обещанного контейнера, - рассказывает Кайрат. - Я занимаюсь не первый год контейнерами, сам закупаю, а потом их переоборудую. Занимался бизнесом, были такие случаи, когда приходилось отправлять задаток, но чтобы меня так обманули, это впервые. На звонки мне пока отвечают, и ежедневно кормят обещаниями. Мужчина пришел на встречу к чиновникам и полицейским с просьбой, чтобы объявления этого мошенника хотя бы заблокировали. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  