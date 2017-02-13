Уралец хотел приобрести жилой вагончик. 28 декабря 2016 года мужчина отправил задаток суммой в 300 тысяч тенге на счет мошенников, чтобы подтвердить свою платёжеспособность. - Теперь никак не могу добиться ни денег, ни обещанного контейнера, - рассказывает Кайрат. - Я занимаюсь не первый год контейнерами, сам закупаю, а потом их переоборудую. Занимался бизнесом, были такие случаи, когда приходилось отправлять задаток, но чтобы меня так обманули, это впервые. На звонки мне пока отвечают, и ежедневно кормят обещаниями. Мужчина пришел на встречу к чиновникам и полицейским с просьбой, чтобы объявления этого мошенника хотя бы заблокировали.