Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 13 февраля, произошел сбой программы во всех отделениях ЦОНа, из-за этого в настоящее время недоступен ряд услуг. - Работы по восстановлению работоспособности базы данных начаты АО «Национальные информационные технологии» сразу после выявления неполадок. Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. О восстановлении работы информационной системы будет сообщено дополнительно, - пояснили в пресс-службе госкорпорации для граждан. На данный момент в ЦОНах недоступны услуги: государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, выдача технического паспорта объектов недвижимости, выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости, выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости, выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество; выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества, регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан, постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, назначение жилищной помощи, выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан. В ЦОНе уточнили: если необходимые справки для регистрации были взяты ранее, то эту услугу граждане смогут получить.