На минувшей неделе молодежь ресурсного центра провела социальный эксперимент, чтобы проверить горожан на милосердие и отзывчивость. MnuGmepEWAU По словам руководителя ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО Кенесары НУРШИНОВА, в последнее время часто обсуждается тема брошенных детей. Именно поэтому они хотели посмотреть реакцию жителей города на брошенного на морозе младенца. - Эксперимент заключался в том, что девушка оставляет сверток, в котором якобы был плачущий ребенок, и уходит. Конверт с "ребенком" мы оставляли в самых разных местах: на остановках, на Арбате, на лавочке около развлекательного центра, - отметил Кенесары НУРШИНОВ. Весь эксперимент снимали скрытой камерой. Реакция прохожих была неоднозначной. Одни, куря сигарету и разговаривая по телефону, проходили мимо плачущего "младенца", другие просто делали вид, что вовсе не замечают сверток, но большинство все же подошли к "новорожденному" и пытались найти родителей. - По итогам эксперимента мимо нашего "ребенка" прошли 19 человек и 25 подошли к нему. Конечно, были люди, которые нас ругали за такой жесткий эксперимент, но мы таким образом просто хотели проверить, готовы ли горожане прийти на помощь брошенному "младенцу", - пояснил Кенесары НУРШИНОВ.