Перед началом выступления был показан небольшой видеоролик о Владимире. Директор областного детского дома Рысжан НАУРЗОВА рассказала, что мама участника шоу тяжело болеет, а отец ушел из семьи. - Он для нас всех словно родной. Вова очень доброжелательный и хороший мальчик, - отметила она. Затем настал черед выступления Владимира САРАФУТДИНОВА. Он выбрал песню Батырхана ШУКЕНОВА «Нелюбимая». Но еще до припева стало ясно, что голос подростка переживает процесс ломки. В итоге зеленую кнопку нажала лишь певица Елка. Остальные представители жюри - Виктор ДРОБЫШ, Стас ПЬЕХА и Маргарита СУХАНКИНА высказались против дальнейшего участия Владимира в проекте. Стас ПЬЕХА посоветовал уральцу сделать перерыв в пении как минимум на три года. - Даже если ты пройдешь дальше, то не сможешь составить конкуренцию другим участникам. Ты все равно супер! - отметила Маргарита Суханкина. tPX2xd5Xv5g В своем заключительном слове Владимир САРАФУТБИНОВ поблагодарил всех казахстанцев, которые за него болели. Конкурс «Ты супер!» реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. В нем принимают участие дети из 9 стран, включая Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. Проект НТВ и международного информационного агентства Sputnik даёт шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.