Десятки людей обратились к акиму с жалобами и проблемами, Алтай КУЛЬГИНОВ зафиксировал все данные, и обещал разобраться и решить проблемы уральцев. - Я проживаю на меловых горках, участвую в спартакиаде, никак не могу уехать к 8-ми часам из-за отсутствия 36 маршрута, - говорит местный житель Кайрат ИСКЕНДИРОВ. Как пояснил аким ЗКО, на маршрут 36 к нему поступило много жалоб. - Мы полностью рассмотрим все маршруты, все проверим, и если найдутся нарушения, расторгнем с перевозчиками договоры, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Еще один волнующий вопрос задал акиму Кайрат ИСКЕНДИРОВ. - Состою в очереди на земельный участок с 2008 года, будут ли их выдавать? - поинтересовался Кайрат ИСКЕНДИРОВ. Аким области признался, что это вопрос сложный, так как в городе в очереди стоят около 70 тысяч человек. - В этом году мы выдадим 3,5 тысячи участков в районах. Мы должны подвести инженерные сети к тем участкам, которые уже были даны. Вот, к примеру, ПДП-1, ПДП-2 - там 1700 участков, мы только в прошлом году завершили подведение газа, воды, канализации, электричества. Теперь дорогу начали строить. Если мы сейчас землю раздадим, нужно подвести сети, а это колоссальные средства, - рассказывает аким ЗКО. - Вы сейчас построите дом, как вы там будете жить? Поэтому будем решать вопросы постепенно. Кайрат ИСКЕНДИРОВ остался доволен личной встречей, так как его вопросы аким пообщал взять на контроль.