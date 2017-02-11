Алтай КУЛЬГИНОВ принял жителей, которые обратились к нему со своими проблемами во время Дня открытых дверей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". den otkrytyh dverei (6) Десятки людей обратились к акиму с жалобами и проблемами, Алтай КУЛЬГИНОВ зафиксировал все данные, и обещал разобраться и решить проблемы уральцев. - Я проживаю на меловых горках, участвую в спартакиаде, никак не могу уехать к 8-ми часам из-за отсутствия 36 маршрута, - говорит местный житель Кайрат ИСКЕНДИРОВ. Как пояснил аким ЗКО, на маршрут 36 к нему поступило много жалоб. - Мы полностью рассмотрим все маршруты, все проверим, и если найдутся нарушения, расторгнем с перевозчиками договоры, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Еще один волнующий вопрос задал акиму Кайрат ИСКЕНДИРОВ. - Состою в очереди на земельный участок с 2008 года, будут ли их выдавать? - поинтересовался Кайрат ИСКЕНДИРОВ. Аким области признался, что это вопрос сложный, так как в городе в очереди стоят около 70 тысяч человек. - В этом году мы выдадим 3,5 тысячи участков в районах. Мы должны подвести инженерные сети к тем участкам, которые уже были даны. Вот, к примеру, ПДП-1, ПДП-2 - там 1700 участков, мы только в прошлом году завершили подведение газа, воды, канализации, электричества. Теперь дорогу начали строить. Если мы сейчас землю раздадим, нужно подвести сети, а это колоссальные средства, - рассказывает аким ЗКО. - Вы сейчас построите дом, как вы там будете жить? Поэтому будем решать вопросы постепенно. Кайрат ИСКЕНДИРОВ остался доволен личной встречей, так как его вопросы аким пообщал взять на контроль. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА