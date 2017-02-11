Авария произошла на трассе Чапаево-Жангала, погиб водитель, трое человек госпитализированы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20170211-WA0040 ДТП произошло сегодня, 11 февраля. На трассе столкнулись ВАЗ  21014 и Лада Ларгус. По свидетельствам очевидцев, ВАЗ ехал со стороны поселка Жангала в сторону Чапаево. ЛадаЛаргус направляоась в сторону Жангалы. - Не справившись с управлением, ВАЗ вылетел на встречку. Произошло лобовое столкновение. Водитель ВАЗа погиб на месте. Троих госпитализировали, - рассказали очевидцы. На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются. IMG-20170211-WA0041 IMG-20170211-WA0043 IMG-20170211-WA0042 Кристина КОБИНА Фото предоставлено очевидцами