Мошенники обманули одинокого Николая ФИЛАТОВА, оставив его без собственного жилья. Людмила БЕЛОВА, его бывшая коллега, пытается разобраться с этой ситуацией на протяжении нескольких лет. - Николай ФИЛАТОВ всю жизнь прожил с родителями. Раньше он работал пекарем, кондитером. После того, как родителей не стало, он взял в свою двушку квартирантку. В 2004 году квартирантка попросила мужчину переехать в поселок Махамбет к ее родственникам, помогать там по хозяйству, а в пустой квартире поселить свою дочь, - рассказывает Людмила БЕЛОВА. Позже мужчину уговорили подписать договор о купле-продаже квартиры и пообещали выплатить 1,3 миллиона, чтобы он купил себе комнату в общежитии. - В 2006 году Николай ФИЛАТОВ обратился в ДВД с заявлением, что ему так и не отдают деньги. Бывшая квартирантка во время следствия все время меняла свои показания. Сначала утверждала, что они отдали Николаю ФИЛАТОВУ деньги, потом, что отдали сумму за неделю до подписания купли-продажи, женщина говорила, что он в этот момент пил. На сегодняшний день по этому делу сменилось 5 следователей, - рассказывает Людмила. Мужчина с 2012 года живет у Людмилы БЕЛОВОЙ. Женщина пожалела коллегу и пустила в свой дом. - После обращения мужчины в ДВД с квартиранткой составили договор соглашения о том, что он имеет право жить в одной из комнат пожизненно. Но оказалось, комнату оформили без права распоряжения. А теперь мы узнаем, что бывшая квартирантка оформляет дарственную на свою дочь. Как это возможно? По праву у Николая долевая собственность, - возмущается Людмила. Женщина рассказала, что в полиции их не хотят уже принимать. - Мы пришли сюда с надеждой, что в этой ситуации разберутся, - говорят Людмила и Николай.