Жильцы ветхого дома уже собирают вещи, чтобы переехать во временные квартиры, которые им предоставит акимат. Как рассказала жительница дома Любовь ВИНАРА, в их квартирах есть только свет, вода и газ. - Канализации у нас нет, туалет на улице. Я 25 лет живу здесь и последние пять лет нам обещают переселение, - пояснила женщина. - Ремонт в квартирах делать бесполезно, так как штукатурка со стен и потолка может упасть в любой момент. Со слов Любови ВИНАРЫ, сейчас она живет в двухкомнатной квартире, площадь которой 15 квадратных метров. Взамен женщине дадут однокомнатную квартиру, площадью 43 квадратных метра, в новом доме. По словам заместителя акима города Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, на сегодняшний день в Уральске 41 дом признан аварийным. - По программе ГЧП на месте старого дома по улице Гагарина, 1 построят 126-квартирный дом, где жильцам предоставят 12 квартир, - отметил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - Уже в марте всех переселят во временное жилье, а в 2018 году люди заедут в свои новые квартиры . Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ также сообщил, что программа государственного частного партнерства работает с 2016 года. По этой программе уже строится дом по улице Деповская.