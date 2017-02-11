В отчетной встрече акима с населением Теректинского района жители села Долинное обрушились с критикой на Чапаевскую среднюю школу, где замерзают ученики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". poselok dolinnyi (2) По этому вопросу аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ дал Мурату МУКАЕВУ конкретные поручения и попросил лично доложить отработанные поручения. Ранее "МГ" писал о том, что ученикам предложили сшить корпешки, чтобы не мерзнуть в школе. Школьники в селе Долинное учатся в классах при 8-градусной температуре. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"