Памятник Сырыму Датову в Уральске Как выяснилось, людей волнуют не только социальные проблемы, но и вопросы историко-культурного наследия. - Все великие батыры казахской земли увековечены в памятниках. Чаще всего они восседают на гордых скакунах. А почему Сырым батыр, который установлен в райцентре, без коня? Думаю, пришло время поменять монумент, который принижает значимость героя казахского народа, - отметил житель Сырымского района ЗКО Бауыржан ШИМЕРДЕНОВ. На этот вопрос вызвался ответить глава региона. - Вы прекрасно знаете, что памятник Сырыму ДАТОВУ, который установлен в центре Уральска, отвечает всем требованиям. Там наш батыр изображен верхом на коне. Наверное, пришло время сделать подобный монумент и в районе. Но все будет зависеть от финансовых средств. Это правильный вопрос. Мы должны хранить историю и чтить героев, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Аким Сырымского района ЗКО Абат ШЫНЫБЕКОВ также рассказал о планах на 2017 год. - В 2017 году для обеспечения водой сел Коныр и Аралтобе по программе "Ак булак" выделено 290 млн тенге. Также планируется обеспечить технической водой населенные пункты Булан, Тоганас и Косарал. В случае выделения финансирования по программе "Нурлы жер" будут возводиться 14 домов в селе Жымпиты и 10- в селе Булдурты, - отметил он. Также на отчетной встрече были подняты вопросы газификации, социального обеспечения и благоустройства.