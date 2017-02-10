Сегодня, 10 февраля, аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ посетил с рабочим визитом Махамбетский район. Он акцентировал внимание подчиненных на необходимость усилить работу в исполнении его поручений. Также глава региона побывал на выставке предпринимателей и купил домбру местного производства. В ходе совещания в Махамбетском районе аким области поручил создать рабочую группу из сотрудников аппарата областного акимата, которые будут проверять исполнение каждого его поручения. - Многие из тех проблем, которые мы выявили в 2016 году, могли решиться на уровне начальника отдела районного акимата, однако нашли свое решение только после того, как на них обратил внимание аким области, - сказал Нурлан НОГАЕВ. – Мы создадим рабочую группу, которая тщательно проверит исполнение каждого поручения, думаю, что это научит определенных лиц более ответственно относиться к своей работе. После совещания Нурлан НОГАЕВ посетил выставку товаров местных предпринимателей, в числе которых был Нурлыбек БИСЕНБАЕВ – молодой предприниматель, открывший в Махамбетском районе цех по производству домбры. Как сообщил аким Махамбетского района Алимухамед КУТТУМУРАТУЛЫ это стало возможным, благодаря программе кредитования сельского бизнеса «Бизнес – Аймак». Всего в районе по данной программе было одобрено 4 проекта на сумму 27,4 миллиона тенге и создано 11 рабочих мест. Нурлан НОГАЕВ похвалил предпринимателя и приобрел у него домбру за 40 тысяч тенге.Программа кредитования сельских предпринимателей «Бизнес – Аймак», которая уже 4 года работает в Атырауской области, не имеет аналогов в стране. За время ее существования было одобрено 202 проекта на сумму 807 миллионов тенге и создано 370 рабочих мест. Уникальность «Бизнес – Аймака» состоит в том, что деньги сельским бизнесменам выделяются из местного бюджета, так как многие банки второго уровня неохотно кредитуют бизнес под залог недвижимости на селе. - Это позволяет нам напрямую выбирать лучшие проекты сельских предпринимателей и кредитовать их за счёт местного бюджета, - рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Дияс ДЖАНИБЕКОВ. - Бизнесмены на селе испытывают трудности с получением банковского кредита из-за низкой стоимости залога, наша программа позволяет им обойти это препятствие и открыть свой бизнес.