Жайдар Курманов Заместитель председателя комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК Нуркан САДВАКАСОВ представил коллективу департамента по защите прав потребителей по ЗКО нового руководителя департамента Жайдара КУРМАНОВА. Как стало известно, ранее Жайдар КУРМАНОВ занимал должность руководителя территориального управления департамента по защите прав потребителей Актюбинской области.
Жайдар КУРМАНОВ родился в 1972 году. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности гигиенист-эпидемиолог.