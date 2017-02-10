Как отметили роженицы, в отделении маленькие душные палаты и огромные холодные коридоры. - В палатах послеродового отделения нет раковин, чтобы подмыть ребенка, и пеленальных столов. Холодно и воду дают только в определенные часы. А в огромных холлах не дают посетителям пройти дальше двери, - жалуются женщины. Как сообщила подруга одной из рожениц, она стала свидетельницей сцены, когда женщину в процессе родов везли из отделения патологии в родильный зал через холл, где стояли посетители, среди них были и мужчины. Роженицу даже не прикрыли простыней. Свои претензии роженицы высказали и персоналу. На жалобы женщин ответил директор городской многопрофильной больницы Арман КАЛИБЕКОВ. По его словам, для удобства рожениц все палаты совместного прибывания "Мать и дитя" оборудованы индивидуальным санузлом, имеется отдельная душевая комната. - Горячая и холодная вода подаются у нас круглосуточно, случаев перебоя с водоснабжением по сегодняшний день не отмечено, - утверждает Арман КАЛИБЕКОВ. - Беременных и родильниц можно посетить в часы, указанные регламентом. Стоит отметить, что посетители могут общаться в холлах, коридорах и палатах. На выписку родственники поднимаются в холл послеродового отделения в бахилах, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, как и в других медучреждениях.