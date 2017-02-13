Фото из архива "МГ" Проект «Буфет на колесах» существует с 2009 года. Практически все это время реализует проект общественное объединение «Центр семьи «Ак Отау». Алтынай ИСКАЛИЕВА лично выезжала по точкам, чтобы раздавать еду бездомным горожанам. - У нас есть несколько наработанных точек. Бездомные приходят туда, и мы подвозим кашу, чай, хлеб. Иногда выдаем теплые вещи, которые дарят уральцы. В августе 2016 года на поддержку бездомных выделили 1,8 млн тенге. Мы эти деньги освоили до 31 декабря 2016 года. Сейчас реализация проекта приостановлена из-за отсутствия финансирования, - говорит Алтынай ИСКАЛИЕВА. В городском отделе занятости и социальных программ подтвердили, что программа по поддержке бездомных будет продолжена. Но выделение денег задерживается из-за соблюдения необходимых процедур. - На 2017 год запланировано выделение 2 млн тенге на поддержку бездомных. Мы рассчитываем провести процедуру госзакупок до марта. Тогда деньги поступят организации, которая выиграет тендер, - сообщила заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Уральска Кырмызы АЙТКАЛИЕВА. Сейчас, по данным полицейских, в Уральске насчитывается порядка 300 бездомных. За прошлый год от голода, холода и болезней умерло 40 человек без определенного места жительства.