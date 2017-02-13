Отчет акима Серика ШАПКЕНОВА покажут в прямом эфире местного телеканала.  059ea66c-1aec-41e4-a84b-49e89a30eaa5 15 февраля в областном драматическом театре им. Махамбета Утемисова пройдет отчетная встреча акима города Атырау Серика ШАПКЕНОВА. На нее приглашаются жители Атырау. Аким расскажет о городских достижениях за 2016 год и поделится планами по социально-экономическому развитию города за 2017 год. Горожане могут задать интересующие их вопросы. Отчетную встречу в прямом эфире будут транслировать на телеканале «Казахстан – Атырау» и сайте аtyrautv.kz. Перед отчетом ведется прием вопросов в блоге акима города Атырау.