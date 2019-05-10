Сегодня пользователи соцсетей разглядели в фотографии с «Бессмертного полка» в Атырау неправильные годы жизни Кайыргали Смагулова. На портрете было указано: «Смагулов. 1910 — 1945». Имя героя не сочли нужным написать, и на это в общем-то никто не обратил внимания, но неправильные даты просто повергли в шок знающих историю Великой Отечественной и земляка-героя. Фото с ошибкой мгновенно растиражировали возмущенные пользователи соцсетей. К вечеру организаторы акции «Бессмертный полк» — молодежный ресурсный центр — дали объяснение. — При распечатке даты рождения и смерти участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Исмагулова Кайыргали Ивановича произошла ошибка. Приносим свои извинения! Благодарим Вас за внимательность, — пояснили в молодежном ресурсном центре Атырау. Исмагулов Кайыргали (Константин) Иванович (5 сентября 1919 — 23 октября 1993) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Особо отличился в ночь на 1 ноября 1943 года, когда в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции возглавлял группу десантников в бою за посёлок Эльтиген (ныне посёлок Героевское в черте города-героя Керчь). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.