По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем будет 34 градуса выше нуля, ночью +17. В Атырау днем будет 36 градусов тепла, ночью +22. В Актобе днем столбик термометра поднимется 33 градусов тепла, ночью до +16. В Актау ожидается дождь с грозой, днем 24 градуса тепла, ночью +18.