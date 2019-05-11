Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела экономики и планирования бюджета областного управления образования Мейрамбека Аухадиева, в вузах региона обучаются более 13 тысяч студентов, еще 15 тысяч человек – в колледжах. И если проблем с общежитием в вузах нет, то в сузах с этим напряженка. – На сегодня в общежитии нуждаются 960 учащихся разных колледжей, - сказал спикер. По его словам, власти пытаются решить проблему. В настоящее время идет строительство трех общежитий на 360 мест, одно - в Атырау и еще два - в Жылыойском и Индерском районах. На строительство еще трех общежитий идет подготовка к тендеру. – Для общежития медицинского колледжа проектно-сметная документация уже готова. Также идет работа в части строительства трех домов для студентов, и вот когда все сказанное будет исполнено, проблема проживания студентов будет решена полностью, - отметил Мейрамбек Аухадиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.