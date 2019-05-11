Такой факт сообщил представитель областного управления образования на заседании Атырауского областного общественного совета по контролю за реализацией пяти социальных инициатив первого президента РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела экономики и планирования бюджета областного управления образования Мейрамбека Аухадиева, в вузах региона обучаются более 13 тысяч студентов, еще 15 тысяч человек – в колледжах. И если проблем с общежитием в вузах нет, то в сузах с этим напряженка. – На сегодня в общежитии нуждаются 960 учащихся разных колледжей, - сказал спикер. По его словам, власти пытаются решить проблему. В настоящее время идет строительство трех общежитий на 360 мест, одно - в Атырау и еще два - в Жылыойском и Индерском районах. На строительство еще трех общежитий идет подготовка к тендеру. – Для общежития медицинского колледжа проектно-сметная документация уже готова. Также идет работа в части строительства трех домов для студентов, и вот когда все сказанное будет исполнено, проблема проживания студентов будет решена полностью, - отметил Мейрамбек Аухадиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА