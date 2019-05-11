Чтобы ягодки всегда были крупными, я делаю так: 250гр черствого хлеба заливаю 1 литром теплой воды и оставляю на неделю в теплом месте, закрыв крышкой. Можно это сделать в любой кастрюле. Затем настой процеживаю, развожу в 10 литрах воды и поливаю клубнику 1-2 раза в месяц. Клубника получается крупной – на зависть всем!