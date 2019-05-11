Иван Дычко одержал победу техническим нокаутом в супертяжелом весе с американцем Рэем Остином, передает Vesti.kz. Раундов в бою должно было быть 6, но он закончился досрочно на 3. Для 28-летнего казахстанца эта победа стала 8, из 8 проведенных им боев. В профессиональном боксе дебют Ивана состоялся меньше 2 лет назад в США и все его поединки прошли здесь же. 48-летний Остин в феврале этого года вернулся на ринг после 3-летнего перерыва. В его копилки 29 побед и теперь уже 10 поражений. В 2007 году в борьбе за титул IBF Остин проиграл нокаутом украинцу Владимиру Кличко.