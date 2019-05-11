- Яблоки
- Авокадо
- Грецкий орех
Эксперты рассказали, представители каких знаков чаще всего вызывают трудности в коллективе и почему.
Стражи порядка просят уральцев избегать тёмных и безлюдных мест.
В прошлом году возвращено более сотни участков земли.
На западе Казахстана завтра ожидается холодная и преимущественно облачная погода без значительных осадков.
Тело повешенной школьницы обнаружили сегодня в одном из домов села Доссор.
Мы выяснили, какие зарплаты работодатели предлагают уральцам на сайте поиска работы.
Прокуратура қызметкерлерін Ұлттық қауіпсіздік қызметі мен мен Бас прокуратураның өзіндік қауіпсіздік департаментімен бірлесіп ұстаған.
Жаңа монеталарды интернет дүкеннен сатып алуға болады.
Апелляционный суд отменил итоги конкурса по госзакупкам в сфере образования и обязал пересмотреть результаты. Во время разбирательства выяви...