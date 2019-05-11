Яблоки

Авокадо

Грецкий орех

Антиоксиданты, клетчатка, витамины,минералы, которыми богат фрукт, нормализуют цвет лица, повышают упругость кожи, предают блеск волосам.Содержащиеся в нем витамины А и Е предотвращают старение, а полиненасыщенные жирные кислоты разглаживают кожу лица.3.На омоложение и внешний вид кожи и волос влияют ненасыщенные жиры Омега – 3, Омега-6, Омега -9, цинк, фосфор, магний, кальций. Лучше сделать выбор в пользу морской рыбы, семги, палтуса.Рекордное содержание витаминов, особенно Е и Р, сохранит тонус, цвет и упругость кожи. Кальций и фтор защищают зубы и ногти.