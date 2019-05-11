Быстрый, эффективный способ без особых затрат очистить ванну средством, которое у всех найдется дома. Нам нужны: губка, резиновые перчатки, уксус 9%, жидкое мыло, пластиковая бутылка с пульверизатором. Нагреть уксус до 40 градусов, смешать в бутылке с жидким мылом, в соотношении 1:1. С помощью пульверизатора распыляем по всей поверхности ванны. Ждем полчаса и смываем теплой водой с помощью гудки. Не забудьте надеть перчатки! Как стать обладателем эксклюзивного ковра, какой  способ обогрева теплицы самый лучший или какой цвет пола на веранде выбрать. Все это и многое другое читайте ежедневно на нашем сайте.