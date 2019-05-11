Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала врач-статист Областной детской многопрофильной больницы Гульайым Танатарова, травмы являются одной из основных причин детской инвалидности, поэтому детский травматизм и его предупреждение являются важной социальной проблемой. - За 4 месяца этого года в травматический пункт Областной детской многопрофильной больницы обратились 2 863 детей, что на 8,1% меньше, чем в прошлом году. Из них было зафиксировано 935 обращений с бытовыми травмами, 1579 с травмами, полученными на улице, 71 ребенок пострадал в ДТП, 167 травм было получено в школе и 111 при занятии спортом, - отметила Гульайым Танатарова. - Из всего числа обратившихся было госпитализировано в стационар 149 детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.