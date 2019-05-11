На выделенные средства планируется провести ремонт на дорогах протяженностью 150 км. Как уже говорилось ранее только 30% дорог в области находятся в удовлетворительном состоянии. В некоторых районах до сих пор для жителей остается проблемой добраться до райцентра во время дождей и снегопадов из-за отсутствия твердого покрытия. Именно поэтому, по словам акима ЗКО Алтая Кульгинова, первоочередной задачей является строительство дорог в районах области. 10 мая Алтай Кульгинов посетил строительство дороги в районе Байтерек Большой Чаган-Переметное-Вечный, которая соединит Район Байтерек и Акжайыкский район. По словам начальника Участка Абдыгаппара Жортанова, работы выполнены на 65%. - Участок общей протяженностью 32 километра, мы положили асфальт на 22 километрах автодороги. Кроме того, нам предстоит еще завершить работы по укладке водопропускных труб. На ремонтируемом участке всего их будет 43, 12 из которых уже проложены, - рассказал Абдыгаппар Жортанов. Стоит отметить, на реконструкцию данного участка из бюджета было выделено 6,3 млрд тенге. Ремонтирует дорогу ТОО "Туркестан жол сервис". К слову, строительство данной дороги позволит транспорту, следующему в Саратов и Атырау, не заезжать в Уральск. По словам акима области, из 5,5 тысячи километров дорог в области только 30% находятся в удовлетворительном состоянии. - Очень важным является соединение районных центров. Сейчас идет работа на участке Бурлин-Аксай-Жымпиты. То есть мы соединяем Бурлинский и Сырымский районы. Шынгырлау-Лубенка-Лебедевка - соединяет Шынгырлауский района с Каратобинским. Затем мы начали ремонт дорог Таскала-Аккурай-Болашак, эта дорога соединяет Казталовский и Таскалинский районы. Дорогу в сторону Таскалы по программе Елбасы "Нурлы жол" капитально отремонтировали. Соединение Казталовского и Таскалинского района позволит сократить для жителей района путь на 100 километров, - рассказал глава региона. - Кроме того, данная дорога Большой Чаган-Переметное-Вечный соединяет Акжайыкский район и район Байтерек, и грузопоток, который идет со стороны саратовской трассы из России в другие регионы Казахстана, будет проходить по этой трассе, что облегчит нагрузку на местные дороги. Также глава региона отметил, что в этом году планируется построить еще одну объездную дорогу, которая будет соединять Саратовскую и Самарскую трассы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.