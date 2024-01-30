Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Актюбинской области задержали двоих мужчин. Они подозреваются в вымогательстве 35 миллионов тенге у предпринимателя. Задержанные, к слову, уже состоят на учете в органах внутренних дел. Мужчин удалось поймать в момент передачи части денег.

Стражи порядка изъяли у задержанных деньги, в том числе четыре миллиона тенге, которые подозреваемые успели отобрать у предпринимателя ранее. Кроме этого у них найдено несколько мобильных телефонов, банковские карты и нож.

По факту вымогательства начато досудебное расследование.

https://youtu.be/lf26R8rmNgs?si=_T7VcumgeCUIBJfD

Видео предоставлено ДП Актюбинской области