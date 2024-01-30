Девочка-альбинос из Атырау Найля Утепбергенова стала самой красивой девочкой Казахстана, заняв первое место в республиканском конкурсе. В нем приняли участие более восьми тысяч маленьких красавиц, сообщает AtyrauPress.

Единственное отличие пятилетней Найли от обычных девочек-казашек – это белокурые волосы, бесцветные ресницы, фарфоровая кожа и глаза, как оказалось, которые меняют свой цвет каждый день. Такую необычную внешность и природную красоту не заметить, конечно, очень сложно. Поэтому родители маленькой Найли уже давно привыкли к повышенному вниманию и интересу людей.

Альбиносы в Казахстане встречаются крайне редко. Альбинизм - редкая и неизлечимая генетическая аномалия. Она возникает по причине недостаточности или полного отсутствия пигмента меланина в организме зародыша. По словам мамы девочки Тансулу Темиргалиевой, в их роду такое впервые.

– Во время беременности не было никаких отклонений. Она протекала без осложнений. Когда я увидела дочку после родов, я была сильно удивлена, но сразу же очень сильно ее полюбила и приняла такой, какая она есть. Она - наша звезда. У моей девочки феноменальная память, особенно быстро она запоминает стихи. Буквы и цифры тоже запомнила рано. Мечтает стать врачом, говорит, хочет лечить людей от разных болезней, - рассказывает мама.

Семье необычной девочки пришлось переехать из Атырау из-за климатических условий в Астану. Ведь ранее постоянно приходилось пользоваться солнцезащитными кремами, носить солнечные очки и скрываться под зонтиком. А в столице лето комфортное для нее.

В прошлом году Найля стала победительницей республиканского конкурса среди девочек. Она получила титул «Самая красивая девочка Казахстана». По словам матери, в конкурсе участвовали 8 160 девочек со всей страны. Сегодня необычную внешность казахстанки заметили в модных домах и журналах, возможно, первый модельный контракт с зарубежными компаниями не за горами, потому что приглашения поступают и оттуда.

В целом, кроме своей внешности, Найля больше ничем не отличается от других детей. Ее подруги в детском садике уже давно привыкли к ее светлым волосам и разноцветным глазам. Веселая, доброжелательная и жизнерадостная девочка, как и все в ее возрасте малышки, любит фотографироваться, рисовать, петь и танцевать. К тому же, у нее растет младший брат, которому всего полтора годика, она любит ухаживать за ним и, как старшая сестра, окружает его заботой и любовью.

Фотографии со страницы atpress.kz