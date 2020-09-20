В Атырау в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Участок» инспекторы отделения ювенальной полиции проверили неблагополучную семью, состоящую у них на учете. – Несмотря на ранее сделанные замечания, 37-летняя хозяйка квартиры встретила полицейских в пьяном виде. Также было установлено, что она не занимается воспитанием своих детей. В итоге женщину поместили в наркологический диспансер, а двух детей 10 и 16 лет определили в центр адаптации для несовершеннолетних. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции передали в комиссию по защите прав несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о возможном лишении или ограничении родительских прав, - сообщили в полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.