Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Уральска Абат Шыныбеков, в 2020 году впервые были заключены договоры на озеленение города на трехлетний период. – Как известно, наш Уральск является зеленым городом Казахстана. Озеленению города уделяется большое внимание. В этом году впервые были заключены договора на трехлетний период, и в последующие годы для нас не возникнет проблем по определению подрядчиков в начале года, что позволит своевременно приступить к посадке деревьев и цветников, - отметил глава города. Стоит отметить, что согласно плану озеленения, город был разбит на пять участков: озеленение сквера Монкеулы, озеленение улиц микрорайонов Балауса, Болашак, Сарытау и поселка Зачаганск, озеленение площади Первого Президента, озеленение микрорайонов Астана и Кадыра Мырза Али и цветники города Уральск. Всего на три года выделено 902,8 млн тенге, 494 из которых - на 2020 год. За этот период планируется высадить более 42 тысяч многолетних зеленых насаждений.