ДТП произошло 20 сентября в 3.30 на пересечении проспекта Абая и улицы Курмангазы. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 25-летняя девушка за рулем автомашины Tоyota Corolla врезалась в столб с камерой видеонаблюдения. – Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, девушка в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - сообщили в полиции.