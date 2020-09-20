В результате аварии камера видеонаблюдения интеллектуальной системы вышла из строя, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автоледи за рулем снесла столб на интеллектуальном перекрёстке в Уральске ДТП произошло 20 сентября в 3.30 на пересечении проспекта Абая и улицы Курмангазы. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 25-летняя девушка за рулем автомашины Tоyota Corolla врезалась в столб с камерой видеонаблюдения. – Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, девушка в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - сообщили в полиции. Автоледи за рулем снесла столб на интеллектуальном перекрёстке в Уральске Автоледи за рулем снесла столб на интеллектуальном перекрёстке в Уральске Автоледи за рулем снесла столб на интеллектуальном перекрёстке в Уральске Автоледи за рулем снесла столб на интеллектуальном перекрёстке в Уральске Автоледи за рулем снесла столб на интеллектуальном перекрёстке в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА      