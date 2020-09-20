Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальной странице акимата Атырауской области в социальной сети Instagram, 19 сентября в городе наблюдались обильные осадки, и городская администрация приняла все необходимые меры по откачке дождевой воды с улиц города. - КГП "Атырау облысы Су Арнасы" не только мобилизовало свои силы, но и привлекло дополнительную технику. В работах задействованы 11 единиц автомашин-вакуумов, шесть из которых принадлежат предприятию, остальные пять - привлечённые. На данный момент откачано 684 кубометра дождевой воды, - сообщили в акимате. Стоит отметить, откачка воды производится на проспектах Азаттык, Ауезова, на улицах Бергалиева, Валиханова и Датова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.