Специалисты центра качества дорожных активов по ЗКО взяли пробы укладываемого асфальта. Если по результатам экспертизы будут обнаружены нарушения технологии, то соответствующее уведомление будет направлено заказчикам и в антикоррупционную службу. – В рамках проекта "Сапалы жол - адалдык аланы" наши специалисты выезжали на автомобильные дороги областного значения и городские улицы. Всего мы осуществили 24 выезда, в четырех случаях мы проверяли дороги областного значения. Особое внимание мы стараемся уделять городским ремонтным работам. Сегодня мы решили проверить ремонтные работы в селе Мичурино района Байтерек. Сейчас здесь идет укладка крупнозернистой АБС смеси, образцы мы взяли, о результатах будет известно чуть позже. В основном при укладке асфальта не соблюдаются технологические процессы, смеси готовят не по рецепту. Далее заказчики будут принимать соответствующие меры, - рассказал инженер филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Заурбек Кипшакбаев. Дороги в селе Мичурино ремонтирует ТОО "Адал Арна", заказчиком является отдел ЖКХ района Байтерек. Всего было выделено 560 млн тенге. – По графику срок окончания работ - это январь 2021 года, но мы планируем до конца года завершить объект. Заложено 11 улиц, протяженность около 4,5 км. На данный момент мы закончили ремонт 2,3 км, асфальт уложен. Никаких трудностей нет, техника есть, рабочих хватает, финансирование идет вовремя. На объекте трудятся 52 человека. По качеству претензий не предъявляли, так как у нас идет двойной контроль, - рассказал директор ТОО "Адал Арна" Жандаулет Нурлыбаев. Всего в районе Байтерек запланирован ремонт дорог протяженностью 87 км, в том числе в поселке Переметное. – Ремонтные работы ведутся по трем программам - это "Дорожная карта занятости", "Ауыл - ел бесігі" и "Нурлы жол". Все подрядчики работают добросовестно, основная масса привлеченных работников являются жителями нашего района. Это было одним из основных условий договора. От населения жалобы не поступают, чаще они вносят предложения, к которым мы часто прислушиваемся. Мы рады, что население принимает активное участие, - отметил руководитель отдела ЖКХ района Байтерек Радим Рахметов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.