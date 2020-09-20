По сообщению службы спасения, 21 сентября в ЗКО ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду гроза. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля, ночью +5. По данным РГП "Казгидромет", в Атырау облачная погода без осадков, днем +17, ночью +10. Дожди и грозы прогнозируются в Актобе. Днем столбики термометров покажут 12 градусов тепла, ночью +6. В Актау малооблачно, днем +22, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.