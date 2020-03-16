Заместитель командира войсковой части 2029 пограничной службы КНБ РК Аскар Казбеков рассказал, что на сегодняшний день решением Правительства запрещен вывоз медицинских средств индивидуальной защиты. - Однако на пункте пропуска "Таскала" в 19.30 нарядом при досмотре автомашины марки INTERNATIONAL, которая направлялась из Уральска в Москву, было обнаружено 26 тонн средств индивидуальной защиты (перчатки латексные неопудренные ,L, Natural) с соответствующими сопроводительными документами на груз, в количестве 3,9 миллиона штук, - сообщил Аскар Казбеков. К слову, оценочная стоимость груза составила 3,6 миллиона тенге. Стоит отметить, что погрузка осуществлялась в Уральске. В дальнейшем большегруз будет передан сотрудникам экспортного контроля ДГД по ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.