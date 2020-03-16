Большегруз со средствами индивидуальной защиты был задержан сегодня, 16 марта, на госгранице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3,9 миллиона перчаток пытались вывезти из Уральска Заместитель командира войсковой части 2029 пограничной службы КНБ РК Аскар Казбеков рассказал, что на сегодняшний день решением Правительства запрещен вывоз медицинских средств индивидуальной защиты. - Однако на пункте пропуска "Таскала" в 19.30 нарядом при досмотре автомашины марки INTERNATIONAL, которая направлялась из Уральска в Москву, было обнаружено 26 тонн средств индивидуальной защиты (перчатки латексные неопудренные ,L, Natural) с соответствующими сопроводительными документами на груз, в количестве 3,9 миллиона штук, - сообщил Аскар Казбеков. К слову, оценочная стоимость груза составила 3,6 миллиона тенге. Стоит отметить, что погрузка осуществлялась в Уральске. В дальнейшем большегруз будет передан сотрудникам экспортного контроля ДГД по ЗКО. 3,9 миллиона перчаток пытались вывезти из Уральска 3,9 миллиона перчаток пытались вывезти из Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Аскаром Казбековым