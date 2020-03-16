Зараженная женщина приехала из Стамбула, сообщает Informburo.kz. 38 миллионов тенге выделили на защитные костюмы, маски и перчатки в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане выявили ещё один случай заражения коронавирусом, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип. - 34-летняя женщина прилетела рейсом Стамбул – Алматы 15 марта, – сообщил он. По состоянию на 16 марта в стране подтверждены десять случаев заболевания Covid-19. Восемь пациентов находятся в Алматы и два в Нур-Султане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение с 16 марта. Оно продлится до 15 апреля.
Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики: - часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; - использовать спиртовые антисептики для рук; - избегать мест массового скопления людей; - избегать контакта с больными людьми; - в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.
