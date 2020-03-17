Иллюстративное фото из архива "МГ" - В соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, - говорится в сообщении. Так, приостанавливается движение нижеперечисленных пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах: № 7/8 Алматы - Саратов, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Уральск, оправлением из Саратова с 21.03.2020 отменяется; № 39/40 Нур-Султан - Челябинск, отправлением из Нур-Султан с 18.03.2020 проследует до станции Костанай, из Челябинска с 19.03.2020 отменяется; № 83/84 Караганды - Москва, отправлением из Караганды с 18.03.2020 проследует до станции Петропавловск, из Москвы с 20.03.2020 отменяется; № 145/146 Караганды - Омск, отправлением из Караганды с 17.03.2020, из Омска с 18.03.2020; № 301/302 Алматы - Новосибирск, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Семей, из Новосибирска с 20.03.2020 отменяется; № 303/304 Алматы - Казань, отправлением из Алматы с 23.03.2020, из Казани с 26.03.2020, в т.ч. группа беспересадочных вагонов Бишкек - Казань; № 363/364 Томск - Караганды (формирование ОАО "РЖД"), отправлением из Томска с 17.03.2020, отправлением из Караганды с 19.03.2020; № 363/364 Караганды - Томск (формирование АО НК КТЖ), отправлением из Караганды с 17.03.2020, отправлением из Томска с 19.03.2020; № 391/392 Томск - Риддер, отправлением из Томска с 20.03.2020, из Риддера с 23.03.2020; № 625/626 Атырау - Астрахань, отправлением из Атырау с 18.03.2020, из Астрахани с 19.03.2020; № 6814/6813 Костанай - Троицк, отправлением со станции Костанай с 18.03.2020 проследует до станции Каерак, из Троицка с 18.03.2020 отменяется; № 6871/6872 Уральск - Озинки, отправлением из Уральска с 19.03.2020 проследует до станции Семиглавый Мар, из Озинок с 19.03.2020 отменяется; № 6754/6753 Оренбург - Илецк, отправлением из Оренбурга и Илецка с 17.03.2020; № 6117/6118, № 6119/6120 Рубцовск - Локоть - Алейская, отправлением из Рубцовска и Алейской с 17.03.2020. Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.