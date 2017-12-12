Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в МПС ДВД ЗКО, 11 декабря на территории Бокейординского района вблизи точки «Сүйікті жыра» был задержан 34-летний уралец на снегоходе. - При досмотре у него было обнаружено и изъято 2 туши сайги, а также патроны в количестве 60 штук. 8 декабря на территории Бурлинского района была остановлена автомашина «Тойота Хайлюкс» под управлением 50-летнего жителя города Аксай. У него были изъяты четыре туши косули, 3 ружья, 46 патронов различных калибров, 2 ножа и топор, - пояснили в МПС ДВД ЗКО. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 337 ч. 1 УК РК - "Незаконная охота".