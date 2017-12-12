Центр оказания услуг «Смарт Уральск» расположен по улице Чагано-Набережная, 84. Он оснащен системой электронной очереди, залом ожидания, необходимым инженерно-техническим оборудованием. Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, центр «Смарт Уральск» создан для удобства населения. - Если центр обслуживания населения предоставлял 618 видов услуг, то в этом центре будет предоставляться 641 вид. Для нас главное - улучшить качество предоставляемых услуг, сократить сроки и убрать административные барьеры. Теперь в одном здании, помимо обслуживания предпринимателей, предоставления правоохранительных услуг, будут работать нотариус, медиатор и адвокат, представители службы пробации, управления правовой статистики и сотрудники местной полицейской службы, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам заместителя центра палаты предпринимателей ЗКО Марат НУРГУАТОВ, жители города смогут получить виды услуг разных ведомств в одном месте. - Тут объединяются услуги центра обслуживания населения, центра обслуживания предпринимателей и центр правоохранительных услуг, а именно прокуратуры. Раньше они находились каждый в своём ведомстве, а сейчас в одном месте. Что касается обслуживания предпринимателей, то к нам приходят люди, которые не являются ими, но интересуются предпринимательством на перспективу. Наши сотрудники их могут полностью тут проконсультировать, - отметил Марат НУРГУАТОВ. Аким города Уральск Мурат МУКАЕВ отметил, что благодаря проекту SMART CITY повысилось качество оказания государственных услуг. - У нас уже есть планы на 2018 год, в котором по этому проекту мы создадим общественный WI-FI, который решит проблему доступного интернета в общественных местах и создадим Единый расчетный центр, где у местных жителей также будет возможность оплатить за коммунальные услуги в одном месте, - пояснил градоначальник. В сфере доступного акимата значительно сократилось количество государственных услуг, оказанных с нарушением срока. Если в 2015 году было зафиксировано 141 нарушение, то в 2016 году количество сократилось до 24 человек, а за 11 месяцев этого года было всего семь нарушений. Всего с помощью доступного акимата в этом году было оказано более 119 тысяч государственных услуг.