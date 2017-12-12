Максимальная стоимость межсезонного дизельного топлива составляет 175 тенге за литр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель руководителя управления энергетики ЗКО Куаныш ШАРАФУТДИН, снижению цен на автозаправках области послужила конкуренция. - На заправках "КазМунайГаз" дизельное топливо стоит 155 тенге за литр, а на "Орал жан оил" - 175 тенге. Оптовики снизили цену, поэтому и стоимость на розничную торговлю также упала, - сообщил Куаныш ШАРАФУТДИН. Стоит отметить, что ранее цены на межсезонное дизельное топливо варьировались от 165 до 180 тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА