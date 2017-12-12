Как рассказал заместитель руководителя управления энергетики ЗКО Куаныш ШАРАФУТДИН, снижению цен на автозаправках области послужила конкуренция. - На заправках "КазМунайГаз" дизельное топливо стоит 155 тенге за литр, а на "Орал жан оил" - 175 тенге. Оптовики снизили цену, поэтому и стоимость на розничную торговлю также упала, - сообщил Куаныш ШАРАФУТДИН. Стоит отметить, что ранее цены на межсезонное дизельное топливо варьировались от 165 до 180 тенге.