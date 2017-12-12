Торговая марка «Step»: на уральских прилавках появилась бытовая химия местного производства
Теперь горожане и жители нашей области имеют прекрасную возможность покупать моющее средство для посуды, жидкое туалетное и хозяйственное мыло и другую бытовую химию по весьма экономичным ценам от местного производителя - ТОО "KazStepService». О том, как налажено производство и сбыт товара, с какими трудностями приходиться сталкиваться, поделилась в интервью предприниматель Шолпан УТЕРБАЕВА. - Как возникла идея производить такие товары?
- Рынок бытовой химии в основном заполнен товарами российского, белорусского и зарубежного производства. Я на производстве работаю 17 лет, и это для меня более близкое направление бизнеса. В прошлом году посетила несколько заводов по изготовлению бытовой химии в России. После чего было принято решение открыть такое же производство и обеспечить рынок отечественной продукцией, не уступающей по качеству и цене аналогичным импортным товарам. В этом году наша продукция заняла третье место на выставке «Лучший товар Казахстана» по Западно-Казахстанской области в номинации «Лучший товар для населения». Для нас это высокая оценка, мы намерены в дальнейшем улучшать качество и расширять ассортиментную линейку.
- Какую продукцию выпускает предприятие?
- Наша компания производит четыре вида жидкого мыла, одно из которых без использования красителей и ароматизаторов, а также хозяйственное жидкое мыло и моющее средство для посуды под торговой маркой «Step». Продукция выпускается в 500-миллилитровых флаконах с дозатором и в мегаупаковке - 5-литровых бутылях. Выпускаемая продукция имеет декларацию о соответствии качества, прошла государственную регистрацию в рамках Таможенного Союза, реализуется по всему западному региону в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.
- Бывают ли сложности в производстве и реализации прдукции?
- Конечно, сталкиваемся с трудностями. Трудности закаливают и учат быть гибкими и более оперативными, совершенствовать свои бизнес-процессы. В ноябре нами был произведен новый продукт - стеклоомывающая жидкость «KazStep»для автомобилей, однако с выпуском нового продукта мы потерпели фиаско, сырье (изопропиловый спирт) полученное от российского поставщика не соответствовало паспорту качества, в свою очередь нами не был проведен производственный контроль, и в результате недоброкачественная продукция поступила на автомобильные рынки Уральска. На сегодняшний день вся недоброкачественная продукция отозвана с торговых точек. Мы усилили контроль качества входящего сырья на производстве, ведется обратная связь с нашими клиентами по претензиям со стороны потребителей. Стеклоомывающая жидкость имеет свою сезонность, и уже к следующему сезону мы готовы представить на рынок более качественный, проверенный и приемлемый по цене продукт.
- Какие у компании планы на будущее?
- В следующем году мы запускаем производство двух видов крем-мыла, универсальное жидкое чистящее средство для уборки помещений, а также мы планируем выпустить два вида кондиционера для белья. Приглашаем к сотрудничеству государственные и коммерческие предприятия.