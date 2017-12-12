- Рынок бытовой химии в основном заполнен товарами российского, белорусского и зарубежного производства. Я на производстве работаю 17 лет, и это для меня более близкое направление бизнеса. В прошлом году посетила несколько заводов по изготовлению бытовой химии в России. После чего было принято решение открыть такое же производство и обеспечить рынок отечественной продукцией, не уступающей по качеству и цене аналогичным импортным товарам. В этом году наша продукция заняла третье место на выставке «Лучший товар Казахстана» по Западно-Казахстанской области в номинации «Лучший товар для населения». Для нас это высокая оценка, мы намерены в дальнейшем улучшать качество и расширять ассортиментную линейку.- Наша компания производит четыре вида жидкого мыла, одно из которых без использования красителей и ароматизаторов, а также хозяйственное жидкое мыло и моющее средство для посуды под торговой маркой «Step». Продукция выпускается в 500-миллилитровых флаконах с дозатором и в мегаупаковке - 5-литровых бутылях. Выпускаемая продукция имеет декларацию о соответствии качества, прошла государственную регистрацию в рамках Таможенного Союза, реализуется по всему западному региону в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.- Конечно, сталкиваемся с трудностями. Трудности закаливают и учат быть гибкими и более оперативными, совершенствовать свои бизнес-процессы. В ноябре нами был произведен новый продукт - стеклоомывающая жидкость «KazStep»для автомобилей, однако с выпуском нового продукта мы потерпели фиаско, сырье (изопропиловый спирт) полученное от российского поставщика не соответствовало паспорту качества, в свою очередь нами не был проведен производственный контроль, и в результате недоброкачественная продукция поступила на автомобильные рынки Уральска. На сегодняшний день вся недоброкачественная продукция отозвана с торговых точек. Мы усилили контроль качества входящего сырья на производстве, ведется обратная связь с нашими клиентами по претензиям со стороны потребителей. Стеклоомывающая жидкость имеет свою сезонность, и уже к следующему сезону мы готовы представить на рынок более качественный, проверенный и приемлемый по цене продукт.- В следующем году мы запускаем производство двух видов крем-мыла, универсальное жидкое чистящее средство для уборки помещений, а также мы планируем выпустить два вида кондиционера для белья. Приглашаем к сотрудничеству государственные и коммерческие предприятия.

Тел. для справок и предложений: 8 778 800 80 44, e-mail: [email protected]. www.kazstep.kz

Новости Компаний.