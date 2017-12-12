Иллюстративное фото с сайта gorodkirov.ru В преддверии праздника запланированы концерты и открытие социальных объектов. Так, 14 декабря в 11.00 состоится открытие детского сада на 165 мест в микрорайоне «Мирас» Геологского сельского округа. В 12.00 того же дня будет сдан в эксплуатацию футбольный стадион в поселке Томарлы. 15 декабря в 19.30 на площади им. Султана Бейбарыса состоится праздничный гала-концерт «Тұғыры биік - Қазақстан», главными гостями которого станет популярная казахстанская группа «Кеш You». В продолжении вечера в 22.00 будет запущен праздничный салют. Также в пятницу, 15 декабря, с 19.00 до 01.00 пройдет ночная продовольственная ярмарка на коммунальном рынке «Сарайшық». 16 декабря с 11.00 до 12.00 на площади им.С.Бейбарыса развернется культурно-развлекательная программа. В течение двух дней 16 и 17 декабря с 9. 00 на коммунальном рынке «Сарайшык» начнут будут работать сельскохозяйственные ярмарки. 17 декабря с 11.00 до 15.00 пройдут благотворительные концерты в честь Дня Независимости в детской деревне семейного типа «Шанырак» в пос. Геолог, а также в областном доме престарелых и инвалидов.