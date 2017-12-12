Сегодня, 12 декабря, детям-инвалидам и малообеспеченным семьям в ресторане "Золотой век" вручили подарки. Председатель правления общественного объединения «Байтерек» Мерует САНКАЕВА рассказала, что они предоставляют специальные услуги для детей с психоневрологическим нарушениями и опорно-двигательного аппарата более 12 лет. - Мы предоставляем услуги в центре дневного прибывания. На данный момент у нас более 65 детей, с которыми занимаются дефектологи, логопеды, психологи, также проходят занятия лечебной физкультуры и двигательных навыков. У нас имеются услуги индивидуальных помощников, ими пользуются 162 человека. Службой инватакси из 8 автомобилей пользуются до 700 человек в год, - рассказала Мерует САНКАЕВА. По словам председателя общественного объединения "Байтерек", в преддверии Дня Независимости республики у них проводятся такие благотворительные акции. - Сегодня одна организация дарит нам инвалидную коляску Бельгийского производства, мебель для малообеспеченной семьи, приспособление для ходьбы, музыкальное оборудование для нашей организации, а также инвентарь, - пояснила Мерует САНКАЕВА. Мерует САНКАЕВА отметила, что те семьи, которые получат подарки, находятся в очень сложной жизненной ситуации. - Нам абсолютно все равно, кому помогать, но мы мониторили эти семьи, и дарим им подарки, потому что они действительно в них нуждаются. В семье Сариевых трое детей, старший сын попал в аварию, сама мама страдает псориазом. В одной квартире живут две семьи, и у них не было даже шкафа для одежды, я думаю, тут нельзя не помочь и не поддержать их. В семье Астафьевых есть ребенок с очень сложным диагнозом, им будет подарено кресло, потому что он не может адаптироваться к другим креслам, - сообщила Мерует САНКАЕВА. Мама Ивана Елена АСТАФЬЕВА говорит, что они благодарны людям, которые смогли им помочь. - Мой сын Иван тяжело болен. У него ДЦП, и он не может ходить, сидеть и поэтому мне приходится всюду носить его на руках. У него была сильная спазмолитика, и он получил вывих бедра. Живем на крохотные алименты и пенсию по инвалидности сына, но этих денег нам недостаточно. Поэтому мы бы не смогли приобрести такую кресло-коляску, - отметила мама Ивана. Кроме того, для детям из МСУ «Шапагат» были вручены маскарадные костюмы к Новому году.