Заведующий сектором благоустройства отдела жилищно-коммунального хозяйства города Уральск Орынбасар Бисенгалиев рассказал, в этом году озеленением города занимается ТОО "Жаслан Флора" и КХ "Уланов". - ТОО "Жаслан Флора" занимается озеленением микрорайонов Астана, Жана Орда, Кадыра Мырза Али, а также улиц посёлка Зачаганск, а КХ "Уланов" - центральных улиц. В основном предусмотрены такие виды работ, как устройство многолетних и однолетних цветников и саженцев. На эти цели выделено более четырехсот миллионов тенге, в эту сумму входит не только посадка растений, но и последующее трехлетнее обслуживание, - рассказал Орынбасар Бисенгалиев. Как рассказал руководитель филиала ТОО "Жаслан Флора" Талгат Габдуллин, осенью планируется разбить на территории парка три сада, в которых будут саженцы деревьев и прогулочная дорожка. - Договор мы заключили на три года - в первый год будем заниматься высадкой, а последующие два года будем обслуживать. Если какие-либо саженцы не приживутся, мы будем их заменять, - отметил Талгат Габдуллин.