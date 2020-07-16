Фото предоставлено жителями села Володарка В редакцию "МГ" обратились жители села Володарка района Байтерек, которые сообщили, что 15 июля неизвестные люди на машине распыляли какое-то вещество на улицах поселка. По словам людей, запах вещества напоминает средство для травли насекомых. – Сегодня в поселке ездила машина и опыляла чем-то. У меня окна открытые, хотя бы объяснили бы что да как? А то травят нас, а мы и не знаем, втихаря не спросив народ. Почему реально нельзя предупредить людей о том, что будут обрабатывать. Ведь жителей села должны информировать. Запах ужасный, успела окно закрыть, пахнет как "Дуст", - говорит жительница села Вера. Люди обратились в лесхоз, где им сообщили, что обработку от насекомых они не проводили. В местном СЭС сельчанам также сообщили, что санитарную обработку они не проводили. Однако в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО сообщили, что 15 и 16 июля в селах Володарка, Трекино, Жаик и в дачных обществах Дружба и Хуторок проводилась обработка против гнуса. – Обработка производилась дезинфекторами ТОО «Магтоксин» на основании договора с управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО, который реализует программу по профилактической дезинсекции в городе Уральск и в близлежащих селах для обеспечения барьера против комаров. Профилактическая дезинсекция города будет производиться до конца летнего сезона, - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.