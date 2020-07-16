По данным управления здравоохранения, эта услуга была запущена в Атырауской области первой из всех регионов по стране. На данный момент ковид-такси отрабатывают ночные дежурства. В будущем планируется увеличить их количество, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. По словам исполняющей обязанности директора областной станции скорой помощи Наргиз Баймолдаевой, на данный момент в службу скорой помощи поступает большое количество звонков. - Ковид- такси помогает снизить нагрузку. Они могут предоставлять медицинские услуги на равных с полным составом мобильной бригады. Ковид-такси отправляется на вызов к пациентам с коронавирусом, пневмонией, а также высокой температурой. Пациент также может воспользоваться услугой, если не может самостоятельно добраться до дома после приема у врача. Бригада ковид-такси состоит из водителя и фельдшера. К сожалению, некоторые из наших сотрудников заболели. В настоящее время мы стараемся максимально использовать имеющиеся ресурсы , - сказала Наргиз Баймолдаева. Водители ковид-такси в случае необходимости также могут оказать первую медицинскую помощь. Их обучали технике оказания реанимационной помощи. Кроме того, пациенты с пневмонией и коронавирусом могут использовать службу такси Covid для перевозки лекарственных средств. Отметим, что с начала пандемии в Атырау возросли вызовы скорой помощи. Если ранее в сутки было не более 700-800 звонков, то сейчас доходит до 1300 вызовов в день.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.