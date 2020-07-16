Сейчас пожарные занимаются ликвидацией остаточных горений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Степной пожар достиг села в ЗКО, горят дома (видео) Фото из архива "МГ" Лесные и степные пожары в ЗКО начались 12 июля. На территории Акжайыкского района было порядка 10 очагов возгорания. 14 июля огонь подошел к селу Коловертное и уничтожил два дома и несколько хозпостроек. 15 июля огонь практически добрался до точки Большой путь, в которой расположено 7 домов. Люди здесь занимаются выращиванием скота. Стоит отметить, что ситуацию с тушением пожара усложняли порывистый ветер и сильная жара до 40 градусов. Еще вчера власти рассматривали вопрос эвакуации жителей домов на окраине районного центра села Чапаево, поскольку на другом берегу горел лес и была вероятность, что огонь перебросится через реку, как это было в Коловертном. Ранее на помощь был вызван вертолет "Казавиаспас" из Атырау. К слову, он до сих пор тушит возгорания в районе. - Сегодня ситуация стабилизировалась, боимся, конечно, пока что-либо говорить. Но лесных пожаров уже нет, тем не менее, сотрудники ДЧС, лесхоза и местные жители все еще "держат оборону", следят за тем, чтобы не было новых возгораний. Была создана комиссия, которая в настоящее время проводит обход, посчитывает ущерб от пожаров. Известно, что на территории Есенсайского сельского округа обнаружены сгоревшие останки трех голов лошадей. Видимо, они паслись в лесном массиве. Работы продолжаются, - рассказал аким Акжайкского района Калияр Айтмуханбетов. Между тем как рассказали в ДЧС ЗКО, все еще горит степная трава на территории Есенсайского сельского округа Акжайыкского района и села Аксогым Теректинского района ЗКО. - Там остаются горения, тушение пожара проводится с земли и воздуха, задействован вертолет. Остаются остаточные горения, которые также ликвидируются, чтобы не возникли новые очаги. Ситуация находится под контролем, - рассказал главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.